За это время Группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль Банковской группы за 2018 год выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 1 321 млн долларов США (против 798 млн долларов США по итогам 2017 года).

«В 2018 году Альфа-Банк вновь продемонстрировал качественный рост по ключевым показателям финансовой деятельности и подтвердил лидирующие позиции крупнейшего частного банка страны. Мы расширили клиентскую базу, нарастили кредитование, особенно в розничном сегменте, улучшив при этом качество активов. Покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами достигло рекордного уровня. В течение года мы наблюдали существенный приток клиентских средств, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе. В наступившем году мы продолжим развиваться опережающими темпами, усиливая позиции в приоритетных для нас сегментах бизнеса и продолжая повышать бизнес-эффективность», прокомментировал Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор.

В 2018 году объем чистого процентного дохода увеличился на 15,6% до 2 011 млн. долларов США за счет роста процентных доходов на фоне небольшого снижения процентных расходов. Показатель чистой процентной маржи (NIM) вырос до 4,8% по сравнению с 4,7% в 2017 году.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 15,6% по сравнению с прошлым годом и составил 978 млн. долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец 2018 года составила 31,2%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигла рекордного уровня в 79,1%.

Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составили 47 199 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Без учета эффекта от ослабления рубля рост активов составил 18,7%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,0% до 30 572 млн долларов США по сравнению с 28 562 млн долларов США в конце 2017 года. Без учета курсового эффекта рост кредитного портфеля составил 22,4%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,4% до 24 499 млн долларов США (без учета курсового эффекта – на 14,4%). Розничный кредитный портфель увеличился на 37,7% и составил 6 073 млн долларов США (без учета курсового эффекта – на 66,0%).

За прошедший год Группой отмечалось дальнейшее повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 2,3% в конце 2017 года до 1,4%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец года составляет 208,5%. Ставка резервирования на конец 2018 года сохранилась на уровне прошлого года и составила 2,9%.

Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 3,4% от кредитного портфеля, при этом 30,4% из них не являются просроченными. Покрытие резервами кредитов третьей стадии составляет 51,1%.

Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 4,3% до 40 001 млн. долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Средства клиентов увеличились на 8,6% до 32 106 млн долларов США (без курсового эффекта рост составил 24,0%). При этом объем текущих счетов вырос на 11,6%, а их доля в средствах клиентов составила 50,4%. Доля рынка по средствам физических лиц до востребования достигла рекордных 10,04%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 12,8% до 7 198 млн долларов США с 6 382 млн. долларов США в конце 2017 года. Поддержку капиталу оказал успешный выпуск бессрочных еврооблигаций в размере 500 млн долларов США в январе 2018 года. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 18,2%, и 17,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.

Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам 2018 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В 2018 году Банковской группе удалось существенно усилить свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 4,60% по сравнению с 4,20% на начало 2018 года;

доля на рынке розничного кредитования выросла до 2,96% по сравнению с 2,33%;

доля на рынке кредитных карт выросла до 11,17% по сравнению с 8,46%;

доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования до 10,04% по сравнению с 8,73%;

банк усилил свои позиции на рынке привлечения средств розничных клиентов и занял третье место среди крупнейших российских банков, нарастив долю рынка до 3,75% с 3,11% на начало года.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков. 27 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка до «BB+» с «BB», прогноз по рейтингу «Стабильный». По мнению агентства, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию Банковская группа «Альфа-Банк» занимает сильную бизнес-позицию на российском рынке и по-прежнему поддерживает высокое качество профиля рисков. 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз «Стабильный», а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 29 ноября 2018 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Альфа-Банка на уровне «ВВ+» со «Стабильным» прогнозом. 13 ноября 2018 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банку на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». 10 июля 2018 года рейтинговое Агентство Эксперт РА подтвердило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз «Стабильный».

Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудированы компанией PriceWaterhouseCoopers.