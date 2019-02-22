К 2022 году Альфа-Банк намерен войти в пятерку банков, выдающих наибольший объем ипотечных кредитов в России. Такое заявление сделал заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«С прошлого года мы активно развиваем ипотечное кредитование. Мы уверены, что за три года у нас станет значимый ипотечный портфель, — сказал он. — Сегодня, несмотря на полное отсутствие нас на этом рынке до 2018 года, мы входим в десятку тех, кто выдает больше всего ипотеки в стране. Я думаю, что в этом году мы постараемся войти в топ-5, топ-6, то есть в верхнюю часть первого дивизиона. Наша цель — войти в пятерку банков по объему ипотечного портфеля к 2022 году».

По словам Чухлова, на более высокие позиции Альфа-Банк пока не претендует в силу ряда причин.

«Мы не сможем никогда обойти ни «Сбербанк», ни ВТБ, ни возможно Россельхозбанк и Газпромбанк, которые всегда будут иметь необходимую подушку фондирования и играть на этом рынке лучше, чем мы. Но с нашими скромными ресурсами мы уверенно хотим войти в пятерку», — отметил Чухлов.