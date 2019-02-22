В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по договоренности между правительством и крупнейшими банками началась очередная долговая амнистия. По итогам переговоров банки простили задолженность в размере 361 млн дирхамов (98 млн долларов) более чем 3 тыс. гражданам, сообщает РБК со ссылкой на Gulfnews.

Власти страны провели переговоры с 13 банками. Председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабер Мохаммад Аль-Сувейди объяснил, что эта мера направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам страны. Прощение долгов должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности, сказал он.

Аль-Сувейди подчеркнул, что эта инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале года терпимости в стране.

Представители банков также заявили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».

Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. граждан страны будут прощены долги на общую сумму 540 млн долларов. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышает 270 тыс. долларов.