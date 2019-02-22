Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

Авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию в том числе на своем сайте.

При этом в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.