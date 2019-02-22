Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в причастности к похищению 855 тыс. долларов со счетов клиентов банков США, частично признал свою вину.

33-летний россиянин признался в сговоре с целью совершить хакерскую атаку, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Максимальным наказанием за это является пятилетнее лишение свободы. Вынесение приговора программисту запланировано на 27 июня 2019 года.

Федеральное бюро расследований США и его партнеры «продолжат привлекать к ответственности» причастных к подобным преступлениям «независимо от того, где они скрываются», подчеркнул помощник директора ведомства Уильям Суини-младший.

Станислав Лисов был задержан в январе 2017 года в барселонском аэропорту Эль-Прат на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. В августе того же года Национальная судебная коллегия в Мадриде приняла решение экстрадировать российского программиста в США, что произошло в январе 2018 года.

Расследование в отношении Лисова идет с 2014 года. Россиянина обвинили в причастности к разработке и распространению вредоносной компьютерной программы NeverQuest, с помощью которой злоумышленники получали данные для онлайн-доступа к счетам клиентов финансово-кредитных институтов и выводили с них деньги. По версии следствия, Лисов причастен к похищению с частных счетов средств в размере около 855 тыс. долларов с июня 2012 по январь 2015 года.