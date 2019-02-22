НПФ «Благосостояние» планирует обратиться в Банк России и на Московскую биржу в связи с резким скачком объемов торгов и стоимости акций «Объединенных кредитных систем» (ОКС), сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.



Фонд инвестирует в ОКС средства пенсионных резервов и через нее владеет в том числе Абсолют Банком.

Вплоть до 6 февраля объем торгов акциями ОКС на Мосбирже не превышал нескольких тысяч рублей в день, хотя такие дни удавались хорошо, если один раз в неделю, а чаще сделок и вовсе не было. Однако после указанной даты спекулянты активизировались, и объемы стали расти: 40, 50, 70 тыс. рублей в день, затем 20 февраля — 400 тыс., потом 1,2 млн и 22 февраля — 1,5 млн рублей. Цена акции ОКС при этом с 6 февраля взлетела с 740 рублей до 39,67 тыс. рублей по закрытию на 22 февраля — в 53,6 раза.

«Цена акции на уровне выше 1000 рублей экономически не обоснована. Мы полагаем, что активно используемые в настоящее время технические средства для трейдинга — торговые роботы — могут формировать торговую активность на любом ценовом уровне в неликвидных бумагах без каких либо оснований. Несмотря на это, стоимость акций ОКС в составе пенсионных резервов фонда в результате этого необоснованного всплеска цены не изменилась», — сообщили в фонде.

«Тем не менее, фонд намерен обратиться на биржу и к регулятору с просьбой раскрыть информацию об участнике рынка, который проводит сделки с акциями ОКС по ценам, далеким от экономически обоснованных, и вводит в заблуждение участников рынка», — добавили в фонде.