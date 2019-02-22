Повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом (ЕС) об условиях Brexit состоится до 12 марта. Об этом заявила в воскресенье журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, слова которой приводит агентство Reuters.

«Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта», — сказала Мэй.

При этом она выразила надежду на то, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, со сделкой, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем.

«Выход из ЕС 29 марта со сделкой — все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем», — сказала она журналистам на борту лайнера по пути на открывающийся в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе первый саммит Лиги арабских государств и ЕС.