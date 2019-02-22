Идея об изменении порядка индексации пенсионных накоплений появилась в правительстве на основе многочисленных писем граждан в 2010 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы на канале «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили. Путин напомнил, что в текущем году были проиндексированы пенсии в рамках изменения пенсионного законодательства, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.

«Норма (пенсионных выплат), которую мы изменим в соответствии с посланием, она была рождена в 2010 году, когда мы после первого кризиса пытались преодолеть высокий уровень бедности. И в 2009-2010 годах были приняты решения о так называемой валоризации пенсионных накоплений и осовременивании советского стажа. Было принято решение, что даже если пенсионер не имеет достаточного стажа, он не должен получать меньше прожиточного минимума», — сказала Голикова.

Она подтвердила, что правительство готовит пересчет пенсий для всех категорий населения, индивидуальный для каждого.

«Да, сейчас будет сделан пересчет. Понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее, — у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года, — она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума, она тоже будет сверху», — сказала вице-премьер.