С 1 апреля 2019 года платежная система снизит комиссии за оплату проезда в общественном транспорте. Сейчас они доходят почти до 2 рубля с каждой оплаты по карте. Это способствует развитию безналичной системы оплаты, надеется рынок.
Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов. По некоторым суммам уровень комиссии может быть снижен «вплоть до трех раз», отметил он.
Комиссию в адрес платежной системы платит не только банк-эквайер, но и банк, выпустивший карту. Размер комиссий Visa не разглашает. Каждая из комиссий составляет 1,5 цента за трансакцию, сообщили РБК два источника на рынке. Банки платят Visa по каждому факту оплаты по 3 цента, то есть 1,95 рубля по текущему курсу.
«Изменение [размера комиссии] обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте», — пояснил Денисов. По мнению Visa, решение будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей в России.
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