Компания Zerocoin Electric Coin Company, LLC, более известное как Zcash Company, объявила о собственном переименовании.

«Zcash Company теперь называется Electric Coin Company. Мы меняем название для ясности. Компания – это не Zcash. Zcash – это криптовалюта, которую мы разрабатываем и поддерживаем», – говорится в публикации.

Как сообщает Ttrcoin , компания сохранит веб-сайт по адресу z.cash «для сообщества», а сама переедет на новый домен. При этом разработчики продолжат заниматься развитием zcash.