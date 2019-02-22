«Яндекс» проводит бета-тестирование встроенного в мобильную альфа-версию «Яндекс.браузера» мессенджера. При этом функция доступна не для всех пользователей, говорится на странице поддержки продукта официального сайта компании.

Как сообщает VC.ru , на вкладке «Чаты» пользователь может общаться с другими людьми, которые находятся рядом с ним на карте, а также с людьми из списка контактов — при условии, что у собеседников тоже установлен «Яндекс.Браузер».

Также чаты создаются автоматически в точках на карте, где бывает много посетителей. Пользователь может выбирать чаты по ближайшим к нему местам либо по интересам.

В бета-версии и стабильной версии «Яндекс.Браузера» встроенного мессенджера пока нет.