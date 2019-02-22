В Следственном комитете РФ по поручению председателя СК в ближайшее время будет организована работа выделенного канала связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Также, как сообщает ведомство , председатель СК РФ на постоянной основе будет лично проводить приемы представителей бизнеса, в ходе которых предпринимателям будет предоставлена возможность обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием следователями СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.