В России будет создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования для защиты Рунета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Основная цель создания центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования — обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования в связи с наличием потенциальных угроз информационной безопасности, которые могут оказать влияние на работу сетей связи операторов связи, сети связи общего пользования в целом, а также российского сегмента Интернета», — говорится в документе.

Центр мониторинга будет обобщать и обрабатывать информацию, содержащую сведения о работе сетей связи операторов связи, а также о возникающих на сетях связи аварийных ситуациях. «Обобщение этой информации позволит прогнозировать возможные риски устойчивому функционированию сети связи общего пользования посредством анализа системных сбоев в работе сетей связи операторов связи», — заключили в Кабмине.



Согласно постановлению, центр должен заработать 1 января 2020 года.