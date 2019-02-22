Распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области возбудило три дела по признакам нарушения рекламного законодательства при распространении СМС-рекламы банков «ФК Открытие» и «Русский Стандарт». Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.
В Челябинское УФАС России поступили заявления граждан, которые сообщили о получении ими СМС с рекламой банковских продуктов. При этом заявители, по их словам, не давали своего согласия на получение данной рекламы. Граждане направили в антимонопольный орган скриншоты поступивших на их телефонные номера сообщений от отправителей под буквенными обозначениями Otkritie и rsb.ru.
В релизе Челябинского УФАС приводится содержание четырех СМС:
- «Сергей, для вас мы снизили ставку на 2%! Сообщите промокод 3619569 сотруднику банка и получите кредит на сумму 607 000 руб. под 11%. Предложение ограничено. Нужен только паспорт и документ, подтверждающий доход. Подробнее 8-800-505-01-60. ПАО «Банк «ФК Открытие».
- «Дмитрий, персонально для вас одобрена сумма 680 000 руб. под 13%. Назовите промокод 3694249 — и получите кредит на специальных условиях в любом офисе банка «Открытие» по паспорту и документу, подтверждающему доход. Подробнее 8-800-700-87-90».
- «Вам предварительно одобрен кредит наличными на индивидуальных условиях. Предложение действует до 15.12.18.: 8-800-200-31-13, rsb.ru/pl АО «Банк Русский Стандарт».
- «Вам предварительно одобрен кредит наличными на индивидуальных условиях. Предложение действует до 19.12.18.: 8-800-200-31-13, rsb.ru/pl АО «Банк Русский Стандарт».
В отношении банков «Открытие» и «Русский Стандарт» возбуждены антимонопольные дела по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе», их рассмотрение назначено на 5, 14 и 21 марта. Антимонопольщики напоминают, что, согласно указанному положению закона, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.
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