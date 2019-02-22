Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила исключить из законодательства требования к величине капиталов банков и участия в них государства, когда речь идет о допуске к выдаче гарантий, привлечению средств бюджета или размещению средств компаний на депозитах, пишут «Известия » .



По данным издания, предложения ФАС направлены в Минфин. В пресс-службе министерства сообщили, что они находятся на межведомственном согласовании.

Как рассказал изданию глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, была проведена инвентаризация законов, в которых присутствуют требования к капиталу финансовых организаций или участию в них государства. В результате подготовлен законопроект, который предлагает заменить эти требования кредитными рейтингами. Документ уже готов, закончить по нему работу планируется в весеннюю сессию Госдумы, добавил Аксаков.

Если говорить, к примеру, о доступе банков к размещению средств федерального бюджета, то сейчас основных требований два: капитал не менее 250 млрд рублей и наличие двух рейтингов от «Эксперт РА» и АКРА не ниже уровня «А+», пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Аналогичным критерием может выступать участие Центробанка или государства в капитале кредитной организации, добавил эксперт.



По его мнению, отказ от подобных требований может хорошо сказаться на менее крупных игроках: они получат доступ к дополнительным источникам денег.



Новация ФАС по исключению из законодательства обоих требований должна помочь банкам с эффективной бизнес-моделью конкурировать на рынке, соглшасен президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Частные кредитные организации с небольшим капиталом могут быть так же надежны, как и банки с госучастием, считает он. Усиление конкуренции в конечном счете улучшает качество услуг для клиентов — имеющий доступ к большим деньгам банк может увеличить прибыль и направить ее на развитие своих сервисов или программ лояльности.