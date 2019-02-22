Платформа Telegram Open Network (TON) расторгнет все контракты на покупку токенов gram, а деньги вернет инвесторам, если не успеет до 31 октября 2019 года начать работу, говорится в письме Telegram инвесторам, которое опубликовано на платформе Scribd.

Документ опубликовал пользователь с ником Aaron, под ним стоит имя основателя Telegram Павла Дурова и юридической фирмы Harneys с Британских Виргинских островов, с которой сотрудничает компания.

При этом документ не подписан и не датирован — поэтому установить его подлинность довольно сложно.

Как напоминает Coinlife , ранее Павел Дуров в письме инвесторам объявил, что платформа готова на 90%. Сейчас представители проекта пытаются договориться о листинге Gram на азиатских биржах Huobi, Binance и OKEx, а также ведут переговоры с крупнейшими онлайн-ритейлерами о приеме криптовалюты в качестве платы за покупки.