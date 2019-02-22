Решение об участии в аукционе по покупке 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка будет принято Совкомбанком только по итогам due diligence и анализа перспектив объединения бизнесов. Об этом Банки.ру сообщил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

«После подачи ходатайства в ФАС началось полноценное взаимодействие с ФКБС, и мы смогли получить доступ ко всем интересующим нас данным и информации по банку. Мы примем решение об участии в аукционе только по результатам due diligence и анализа ожидаемой синергии с нашим бизнесом. В настоящий момент мы завершаем анализ» — прокомментировал он.

«Мы и до подробного анализа не ожидали никаких финансовых проблем после работы ФКБС. Наш анализ, прежде всего, направлен на понимание, есть ли у АТБ нужная синергия с нашим бизнесом. Этот вопрос ещё рассматривается», — добавил Гусев.

Ранее стало известно, что Московский Кредитный банк и Совкомбанк подали в Фас соответствующие ходатайства на покупку АТБ.