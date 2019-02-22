Росреестр сорвал сроки внедрения программного комплекса, работы над которым обошлись бюджету почти в 2 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, сообщает РБК со ссылкой на документ.

СП указывает, что Росреестр должен был внедрить информационную систему ведения госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) к августу 2018 года, однако так и не справился с задачей.

Работой над созданием ФГИС ЕГРН Росреестр занимается с 2014 года. Стоимость разработки программы к моменту проверки Счетной палатой составила 1,9 млрд рублей. Единая информационная система должна была заменить восемь старых программных комплексов, с которыми до этого работал Росреестр. Внедрять новую систему он начал еще в ноябре 2017 года, однако до сих пор в 34 регионах страны сотрудники ведомства работают со старыми программами.

«Счетная палата отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. На протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в Центре обработки данных (ЦОД) ПАО «Ростелеком». На тот момент ФГИС ЕГРН работала в 51 регионе. Окончательные сроки внедрения системы не были определены на момент проверки», — говорится в документе.

Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра. Резервного центра обработки данных у него нет, есть только один ЦОД, арендованный у «Ростелекома». В августе из-за аварии система была недоступна почти трое суток, из-за чего скопилась очередь из порядка 11 млн обращений.

В Счетной палате предупредили, что переход на единую информационную систему повлечет дополнительные затраты. При этом Росреестр может перейти на иностранные программы. «Те риски, которые мы обозначили в своем отчете, о том что, скорее всего, будут дополнительные затраты, — они подтвердились. Только оказались намного выше, чем мы предполагали. Там очень большие деньги на дальнюю перспективу. Кроме того, предложено изменение программной конфигурации с переходом на использование коммерческих программных продуктов иностранного производства, что противоречит стратегическим документам», — заявила зампред Счетной палаты Вера Чистова.