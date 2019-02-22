Перед тем, как с кошелька QuadrigaCX переместить всю сумму, на новые адреса отправлялись тестовые трансакции.
Проблемная криптовалютная биржа QuadrigaCX 14 февраля передала оставшуюся криптовалюту (52 биткоина и 960 монет еthereum) аудиторской компании Ernst & Young (EY).
По словам представителей компании, наблюдатель будет хранить цифровую валюту в холодном кошельке, ожидая дальнейшего решения суда, сообщает ForkLog.
Перед тем, как с кошелька QuadrigaCX переместить всю сумму, на новые адреса отправлялись тестовые трансакции.
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