Проблемная криптовалютная биржа QuadrigaCX 14 февраля передала оставшуюся криптовалюту (52 биткоина и 960 монет еthereum) аудиторской компании Ernst & Young (EY).

По словам представителей компании, наблюдатель будет хранить цифровую валюту в холодном кошельке, ожидая дальнейшего решения суда, сообщает ForkLog .

Перед тем, как с кошелька QuadrigaCX переместить всю сумму, на новые адреса отправлялись тестовые трансакции.