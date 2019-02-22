Независимый ирландский аукционный дом Wilsons Auctions и Федеральное правительство Бельгии заключили договор, согласно которому планируется продать криптоактивы на 431,660 долларов – по 104,99 BTC, BCH и BTG, изъятые правоохранительными органами Бельгии у наркоторговцев в даркнете.

Биткоины могут быть выставлены на онлайн-аукцион без резервирования с лотами в 0,5-4 BTC, а BCH и BTG – в более крупных размерах, сообщает Anycion .