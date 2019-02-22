Платформа финансовых деривативов Eurex готовится к запуску фьючерсов на биткоин, еthereum и токен XRP от компании Ripple.

При этом Eurex недавно провела ряд встреч с различными представителями криптовалютной индустрии. Точные сроки запуска новых продуктов пока неизвестны, сообщает ForkLog .

«Мы думаем о фьючерсах, при помощи которых частные и институциональные инвесторы могут обезопасить свои инвестиции в биткоин или же играть на понижение», — заявили представители Deutsche Börse.