Борьба с теневой экономикой в РФ ведется планомерно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это планомерная работа, она ведется. И по линии наших правоохранительных органов, и специализированных ведомств, и по линии правительства», — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации в СМИ об оценках экспертами Росфинмониторинга размеров теневой экономики России и на вопрос о том, как в Кремле видят борьбу с теневым сектором.