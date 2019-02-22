Средний бюджет на подарки к 23 февраля составит в 2019 году 2,6 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Средний бюджет на подарки к 23 февраля составил 2,6 тысячи рублей. Запланированные расходы на подарки у женщин значительно скромнее, чем у мужчин: 2,3 тысячи против 3,3 тысячи рублей. Молодежь до 24 лет планирует потратить на подарки 2,9 тысячи рублей, россияне старше 45 лет — 2,4 тысячи рублей», — отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, чем выше уровень дохода, тем больше бюджет на подарки к 23 февраля: 2 тыс. рублей у россиян с зарплатой менее 25 тыс. рублей и 3,2 тыс. у тех, кто зарабатывает более 45 тыс. рублей. Москвичи потратят на подарки больше всех — 3,4 тыс. рублей. В регионах бюджет на подарки составляет 2,5 тыс. рублей.

Покупать подарки на День защитника Отечества собираются 73% женщин и 44% мужчин. 33% женщин будут поздравлять мужей, 21% — сыновей, 16% — отцов, 11% — своих возлюбленных. 8% женщин готовят подарки братьям, 7% — всем родным и близким мужчинам, 3% — своим дедам.

Мужчины будут поздравлять с Днем защитника Отечества прежде всего своих отцов (15%). Подарки сыновьям готовят 8% мужчин, братьям — 5%, родным и близким людям — 5%, дедам — 2%. Подарки коллегам женщины готовят чаще мужчин (6% и 2% соответственно), мужчины же чаще поздравляют друзей (5% против 3% среди женщин).

«Не будут дарить подарки 23 февраля 24% женщин и 52% мужчин», — указывается в опросе.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны. Время проведения: 18—19 февраля 2019 года.