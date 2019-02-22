Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен направить предложение о необходимости включить малый бизнес в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в правительство для успешного развития российской экономики, заявил член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Пока нацпроект касается только среднего бизнеса.

По его словам, чтобы решить вопрос повышения темпов экономического роста, нужно всем работать над ростом производительности труда, улучшением делового климата, снятием инфраструктурных ограничений, подготовкой кадров, а также формировать спрос на отечественную продукцию.

Также Калинин поддержал постановление прекратить с 1 января 2021 г. действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора и обновить правовую базу.

«Это правильное решение, которое позволит бизнесу уделять больше времени для создания новых продуктов, выведения их на рынок, увеличения прибыли и зарплат людям, работающим на предприятиях», – резюмировал он.