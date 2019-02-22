Принадлежащий госкорпорации «Ростех» Новикомбанк объявил открытый конкурс на право заключить инвестиционный контракт по реализации инвестиционно-строительного проекта на западе Москвы. Речь идет о застройке территории стадиона «Метеор», расположенного в 300 м от Кутузовского проспекта и станции метро «Парк Победы». Информация о торгах размещена на сайте «РТ-Стройтех», дочерней компании «Ростеха», специализирующейся на продаже непрофильных активов госкорпорации.

Земельный участок площадью 3,4 га по адресу ул. Генерала Ермолова, д. 1 является непрофильным активом, подтвердила пресс-служба Новикомбанка. Прием заявок начался на этой неделе, проведение конкурса по выбору застройщика назначено на 21 марта, пишет РБК .

Девелопер должен будет подготовить всю документацию и построить объект, а Новикомбанк получит выручку от продажи не менее 20% жилых и нежилых площадей, следует из конкурсной документации. В денежном выражении эта доля должна быть не меньше 3,065 млрд рублей. Тем самым предполагается, что общая выручка от продажи площадей в проекте составит не менее 15,3 млрд рублей.

В документации не указано, каким именно должен быть построенный объект, но претендовать на договор могут только участники с опытом строительства многоквартирных домов не ниже бизнес-класса.

При строительстве жилья банк получит деньги не сразу, а через три – четыре года — такой срок строительства указан в документации. По новым правилам продавать квартиры нужно будет через эскроу-счета, и застройщик получит деньги покупателей только после ввода объекта в эксплуатацию. До этого они будут заблокированы на счетах.

Сейчас участок разрешено использовать для размещения спортивных объектов. Чтобы построить жилье, нужно будет внести изменения в правила землепользования застройки. Инвестору дается год на согласование градостроительных параметров территории, и только потом заключается договор купли-продажи земли. Город может согласовать строительство комплекса общей площадью около 100 тыс. кв. м, тогда продаваемая площадь составит около 65 тыс. кв. м, а продавать квартиры можно будет не меньше чем за 250 тыс. руб. за 1 кв. м, оценивает Colliers International.

Поскольку условия конкурса предполагают оплату в виде доли от выручки в проекте, а не единовременную выплату, то площадка будет интересна большому числу девелоперов, уверен партнер Colliers International Владимир Сергунин, отмечая, что фактически потенциальный покупатель платит за участок частью своего будущего дохода.