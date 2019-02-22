Правоохранители пресекли деятельность международного преступного сообщества. По данным МВД, молдавский политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России в 2013—2014 годах более чем 37 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В рамках расследования уголовного дела уже задержан житель Московского региона Александр Коркин, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013—2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — пояснила она.



Полученные денежные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).



В общей сложности за пределы России было выведено более 37 млрд рублей. Расследование уголовного дела продолжается, заключила Волк.