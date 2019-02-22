Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Тинькофф Банка. Так, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте повышены до «Ba3» с уровня «B1», по этим рейтингам сохранен «стабильный» прогноз. Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности улучшены до «ba3» с «b1». Также банку повышены долгосрочная оценка риска контрагента и рейтинги риска контрагента. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Рейтинговое действие обусловлено продемонстрированной банком устойчивостью к экономическим и кредитным циклам. Это выражается в его сильных показателях прибыльности на протяжении длительного периода, в тщательном контроле за кредитными рисками, в хорошей способности абсорбировать убытки и в наличии достаточной подушки ликвидности, на которую положительно влияет краткосрочный характер активов и низкая зависимость банка от оптового фондирования, поясняют аналитики.

В числе прочего они указывают, что Тинькофф Банк постепенно диверсифицирует свои доходы, хотя по-прежнему значимую роль играет бизнес в сегменте кредитных карт. Также банк усилил фокус на потребителях с более высокими доходами, что привело к общему улучшению кредитного профиля его клиентов.



«Стабильный» прогноз по рейтингам банка отражает ожидания Moody's, что в ближайшие 12—18 месяцев «Тинькофф» сохранит сильные ключевые показатели кредитоспособности, такие как капитализация, ликвидность и прибыльность.