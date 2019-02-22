Японский банковский холдинг Mizuho Financial Group (MHFG) намерен 1 марта запустить собственный стейблкоин J-Coin и соответствующее мобильное платежное приложение.

Покупатель будет сканировать QR-код и производить оплату. При этом перевод средств между банковским счетом и цифровым кошельком будет бесплатным, сообщает Anycoin . При этом регистрация в J-Coin Pay не потребует проверки, также как с кредитными картами. Приложение будет доступно пользователям в возрасте до 18 лет.

MHFG обещает установить для магазинов меньшие проценты за трансакции (обычно — 2-5% для банковских карт), а также сотрудничать с зарубежными сервисами, такими как Alipay.

По планам банковского холдинга, в течение нескольких лет J-Coin Pay должна охватить не менее 6,5 млн пользователей и 300 тысяч торговых точек.