Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 483 рубля) и за 2017 год (8 315 рублей) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%», — говорится в пояснительной записке к документу.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.



«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — говорится в пояснительной записке.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей. Расходы на индексацию оцениваются в 779 млн рублей в месяц, или 7 млрд рублей до конца текущего года.