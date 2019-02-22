Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 19 февраля 2019 года № 159, предусматривающее запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для оказания услуг финансового лизинга . Документ опубликован в пятницу, 22 февраля, на сайте правительства.

Постановление было внесено Минпромторгом России. Как указано в справке Кабмина, постановлением правительства от 14 июля 2014 года № 656 были определены отдельные виды товаров машиностроения иностранного производства, в отношении которых устанавливается запрет на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд. Подписанным в феврале-2019 постановлением этот запрет распространен на оказание услуг финансовой аренды (лизинга). «Это позволит защитить внутренний рынок, поддержать развитие национальной экономики, российских товаропроизводителей при госзакупках услуг финансовой аренды (лизинга), будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению на них рабочих мест, в том числе в смежных отраслях», — рассчитывают в правительстве.

В Кабмине подчеркивают, что в настоящее время на территории России производится широкий спектр строительно-дорожной и коммунальной техники, позволяющий обеспечить выполнение всего комплекса основных работ по строительству и содержанию транспортной инфраструктуры. В связи с этим подписанным постановлением действие этого механизма распространяется на продукцию российских предприятий с учетом их производственных компетенций и выпускаемого модельного ряда техники. При этом в отношении предназначенных для реализации специфических технологий строительства машин, таких как дорожные фрезы, машины для ресайклинга, бетоноукладчики и ряд других видов техники, которые на сегодняшний день не изготавливаются российскими предприятиями в достаточном объеме, установление запрета не предусмотрено.



Кроме того, установлено, что Торгово-промышленная палата РФ должна размещать на своем официальном сайте единый электронный реестр актов экспертизы, подтверждающих соответствие товаров требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в России. Это позволит упростить процедуры подтверждения соответствия продукции. При этом подтвердить соответствие продукции установленным требованиям сможет любое лицо, заинтересованное в участии в закупке.