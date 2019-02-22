Лихтенштейнский банк Frick намерен предоставить своим клиентам возможность торговли криптовалютами через собственное подразделение DLT Markets, которое обеспечит трейдинговую инфраструктуру, необходимую для получения доступа к криптовалютным рынкам. Одновременно будет создано кастодиальное решение, позволяющее клиентам, торгующим на платформе банка, хранить свои криптоактивы.

«Мы создаем уникальное предложение на рынке для институциональных инвесторов в области нового класса активов», – заявил CEO DLT Markets Роджер Вюрцель.

DLT Markets утверждает, что благодаря его предложению «институциональные клиенты получат автоматизированный доступ ко множеству бирж, не поступаясь при этом удобствами», к которым они привыкли при работе с регулируемым европейским банком, сообщает Тtrcoin .