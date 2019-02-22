Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit объявила о внесении токенов blocktix(TIX), salus(SLS), SALT(SALT) и wings (WINGS) в особую категорию активов, которые могут подлежать делистингу в дальнейшем.

Токен blocktix создавался как криптовалютный актив, ориентированный на распространение билетов для различных мероприятий и концертов, отмечает Upbit, но проект не продвигается в технологическом отношении и долгое время не выпускает доступные для использования продукты, сообщает Ttrcoin .

Salus – это криптовалютный актив на базе механизма Proof-of-Stake, поясняет криптобиржа. На протяжении долгого времени он не продвигался в технологическом отношении, а низкая ликвидность делает его уязвимым для манипуляций.

Местные финансовые регуляторы провели расследование относительно неавторизованного криптоактива SALT, поэтому Upbit решила вынести инвестиционное предупреждение токену.

Wings DAO, по словам Upbit, в настоящее время не может создавать решения для работы с большими данными, а организаторы не прикладывают значительных усилий для продвижения своего бизнеса.

Upbit намерена связаться со всеми названными проектами в течение одной недели, чтобы получить разъяснения. Если они окажутся неудовлетворительными, биржа выпустит дополнительное уведомление, через 2 недели после публикации которого их токены подвергнутся делистингу.