Криптовалютная биржа KuCoin обновила свои основные площадки и добавила ряд функций и расширений. Таким образом, интерфейсы веб- и мобильных версий заменены на более удобные, оптимизированы меры безопасности и трейдерам предоставлено больше контроля.

Как сообщает Сoinmarket , комплекс KuCoin 2.0 включает новый программируемый API для трейдинга, расширенный инструмент для ордеров, SMS-аутентификацию и список авторизованных устройств, а также самостоятельную заморозку и разморозку счетов, внутренние переводы и многое другое.

KuCoin также пересмотрела свою систему трейдинговых сборов. Теперь комиссия для маркет-мейкеров и некотирующих участников рынка определяется отдельно.

По словам CEO KuCoin Майкла Гана, это обновление — очередная веха после инвестиционного раунда серии А, в ходе которого было получено 20 млн долларов от IDG. Долгожданная классификация ордеров лучше удовлетворит потребности трейдеров, а WebSocket API и Rest API увеличат ликвидность компании и охват рынка, добавил он.