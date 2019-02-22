Россияне в возрасте 26—30 лет имеют наибольший шанс получить от банков одобрение на ипотечный кредит : их заявки одобряются в 67% случаев, следует из исследования «Тинькофф Ипотеки».

Сервис изучил 510 тыс. полученных в течение 2018 года заявок на ипотеку с целью выяснить, каким образом параметры, указанные в заявке клиента, влияют на вероятность одобрения ипотечного кредита.

По данным экспертов, россияне в возрасте 26—30 лет получали одобрение 67% заявок, 31—35 лет — 65%, 36—42 лет — 61%, 43—50 лет — 59%. Самые молодые заемщики (18—25 лет) получают одобрение 60% заявок на ипотеку, а в возрасте старше 50 лет — 55%.

При этом мужчины получают одобрение заявок в 65% случаев, что на 4 процентных пункта больше, чем у женщин. Самый высокий уровень одобрения был зафиксирован у холостых и незамужних клиентов — 68%. У состоящих в официальном браке доля одобрения оказалась немного ниже — 62%, в гражданском браке — 57%, у разведенных клиентов — 61%. Вдовцы и вдовы получали ипотеку в 2018 году в 57% случаев.

«Форма занятости клиента также принимается во внимание при одобрении ипотеки. Так, наемные сотрудники в 2018 году получали ипотеку с большей вероятностью (64% от общего числа заявок), чем индивидуальные предприниматели — 46% или владельцы фирм (37%)», — отмечают авторы исследования.

Чаще всего одобряют ипотечные заявки работникам сферы информационных технологий (79%), банковской и финансовой (76%) и научной сфер (76%). Меньше всего одобрений на выдачу ипотеки получили клиенты, работающие в частном охранном бизнесе (44%), ресторанном бизнесе (46%) и ремонте автотранспорта (46%).