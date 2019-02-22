ФорБанк вывел на рынок цифровую платформу собственной разработки для малого и среднего бизнеса, с помощью которой можно полностью дистанционно открыть расчетный счет даже через мессенджеры.

Таким образом, ФорБанк запустил «банк в смартфоне», где все услуги предоставляются на одной платформе онлайн. Кредитная организация также предоставляет онлайн специальные услуги для бизнеса такие, как факторинг, экспресс-гарантии, лизинг и мобильный эквайринг.