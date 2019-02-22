Объем теневой экономики в России в 2018 году превысил 20 трлн рублей и составил порядка 20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015—2016 годах. Это следует из ежегодной оценки Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую ведомство направляет в МВД, сообщает РБК.



Согласно документу, в 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн рублей, в 2017-м — сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн рублей).



Возможно, резкое сокращение теневой экономики в 2017 году связано не только с реальным сокращением скрытой и нелегальной активности, но и с изменением методики Росфинмониторинга (какая-то часть теневой экономики перестала таковой считаться). В то же время сам Росфинмониторинг отмечает, что в последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств «существенно снизились», «значительно сократилось» и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа.



В документе не приводится методология оценки. Но Росфинмониторинг, помимо прочего, включает в теневую экономику серый импорт (ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплату серых зарплат.

Кроме того, Росфинмониторинг отмечает, что нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность для вывода преступных доходов за рубеж. «Денежные средства выводятся за рубеж по организованным сложным схемам, с использованием для расслоения и транзита финансовых потоков множества счетов фирм-«однодневок», открытых в различных банках. Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг», — пишет спецслужба.

Основным фактором, определяющим масштаб теневой экономики в России, является коррупция, а также избыточное государственное регулирование и высокие налоги, от которых бизнес стремится уйти в тень и выплачивать зарплаты в конвертах, полагает научный руководитель лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ Юлий Нисневич.



Росфинмониторинг также ссылается на данные Росстата по теневой экономике: по оценке Росстата, в 2017 году размер теневой экономики составлял порядка 16%. Сам Росстат в открытом доступе не публикует эти данные. Росфинмониторинг указывает, что Росстат для расчета доли теневой экономики обычно использует оценку доходов от скрытых и неофициальных видов экономической деятельности, разрешенных законом. То есть Росстат считает все (скрытую экономику, неформальную экономику), кроме нелегального бизнеса.



МВФ в январе 2018 года опубликовал межстрановое исследование, в котором оценил объемы теневой экономики в разных странах с 1991 по 2015 год. Уровень теневой экономики в России оказался намного выше официальных оценок — 33,7% ВВП за 2015 год — и выше среднего по 158 странам (27,8%). В развитых странах показатель оказался в пределах 10% ВВП.