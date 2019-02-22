Федеральная антимонопольная служба согласовала заявки Совкомбанка и Московского Кредитного Банка (МКБ) на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), сообщили RNS в пресс-службе ФАС.

«Ходатайства Московского Кредитного Банка (МКБ) и Совкомбанка на покупку Азиатско-Тихоокеанского Банка ФАС России согласовала», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что новых ходатайств о покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка в ведомство не поступало. Ранее Московский Кредитный Банк и Совкомбанк подали в ФАС ходатайства о покупке 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка.

В декабре зампредседателя ЦБ Василий Поздышев сообщил журналистам, что ЦБ получил три письма об интересе к участию в аукционе по продаже акций Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Ранее ЦБ сообщил, что 14 марта проведет открытый аукцион по продаже акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. Отмечалось, что торги будут проводиться в электронной форме с понижением стартовой цены продажи. Стартовая цена реализации акций составит 9,857 млрд рублей, минимальная цена реализации акций — около 6 млрд рублей.

ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского Банка через Фонд консолидации банковского сектора 26 апреля 2018 года. По данным регулятора, АТБ занимал на тот момент 60-е место по величине активов среди российских банков (120 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2018 года) и являлся одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В сентябре ЦБ сообщил, что докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский Банк на сумму 9 млрд рублей.