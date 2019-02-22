Профессиональная дискуссия участников крупнейшего объединения российских производителей программного обеспечения состоялась в рамках конференции PgConf.Russia 2019. Эксперты обсудили вопрос импортозамещения системного и инфраструктурного ПО.

Дмитрий Гребенщиков, заместитель управляющего директора компании «Диасофт Платформа», высказал предложения по внесению изменений в требования к программным продуктам, включенным в реестр отечественного ПО: «Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2018 N 722 регулирует методику проверки программных продуктов, включенных в реестр отечественного ПО. Согласно приказу, программное решение, которое не поддерживает российское системное ПО, должно быть исключено из реестра. Хотелось бы привлечь внимание к одному пункту в рекомендациях Минкомсвязи из этого приказа. Он обязывает производителей офисного ПО поддерживать две операционные системы из реестра и Microsoft Windows. На наш взгляд, это ставит в неудобное положение российские компании, которые разрабатывают отечественный софт. Получается, если изначально ПО базировалось, например, на российской системе Linux, то теперь необходима дополнительная поддержка платформы иностранного производителя — Microsoft. В этом мы видим противоречие со стратегическим курсом и предлагаем обеспечить техническую независимость российских продуктов от иностранных компонентов, то есть требовать поддержки только российского системного ПО без необходимости тратить усилия на поддержку западного».

Дмитрий призвал отечественных разработчиков объединяться и встраивать дистрибутивы отечественных прикладных продуктов в российские операционные системы по примеру западных конкурентов (Microsoft Windows) и заверил, что для этого есть все основания: «Рынок отечественного ПО достаточно насыщен, чтобы закрыть вопрос миграции с иностранного ПО на отечественное. Например, результаты нашего нагрузочного тестирования показывают, что российская СУБД PostgresPro с большей производительностью работает на отечественных операционных системах, чем на западных, и уже сейчас обладает не менее 80% функционала от аналогичных западных решений».

Для осуществления перехода к российскому ПО «Диасофт Платформа» предлагает использовать специальные адаптеры, такие как Diasoft Database Adapter, работающие в полуавтоматическом режиме. В качестве замены западных платформ может выступить Diasoft Framework – объединение методологий, инструментов, библиотек и готовых программных решений, позволяющее создавать современные бизнес-приложения на полностью российском стеке технологий.

О конференции PgConf.Russia

PGConf.Russia – международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 500 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. В программе – мастер-классы ведущих мировых экспертов, доклады в три тематических потока, примеры лучшего опыта и разбор ошибок, гостиная разработчиков и блиц-доклады из зала.

Об АРПП

Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» является крупнейшим объединением российских производителей программного обеспечения. Мы консолидируем игроков рынка для совместной работы над ключевыми вопросами развития ИТ-отрасли.

Ассоциация учреждена в 2009 году крупнейшими российскими разработчиками. В настоящее время в АРПП «Отечественный софт» входит 155 компании.

Источник: Компания «Диасофт»