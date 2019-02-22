Количество онлайн-переводов через «Яндекс.Деньги» в 2018 году выросло на 54% по сравнению с 2017-м. Россияне стали переводить деньги через Интернет чаще — выросло не только число тех, кто это делает, но и среднее количество переводов на пользователя (с 6 до 6,7). Таковы данные исследования сервиса «Яндекс.Деньги».



Средний перевод за год уменьшился на 232 рубля — до 2 663 рублей.



«Число переводов в разных регионах растет неравномерно. Быстрее всего там, где доля переводов пока невысока: на первом месте по темпам прироста — Дальний Восток, хотя по количеству переводов он пока на предпоследнем. Регионы с низким приростом числа переводов через Интернет (10—20%) лидируют по абсолютным показателям — значит, большинство пользователей из этих регионов уже освоили онлайн-переводы», — отмечается в сообщении.

По данным сервиса, доля переводов через мобильное приложение «Яндекс.Деньги» в прошлом году выросла с 19% до 34% (а с компьютеров уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов с мобильных устройств приходится на платформу Android — 65%.



По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина. В тройку лидеров вошли также Белоруссия и Казахстан. В топ-15 попали Таиланд и Эквадор, а из государств Евросоюза — Испания, Латвия и Болгария.