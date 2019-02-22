Банк России установил требования к деятельности по инвестиционному консультированию и порядок аккредитации программ , с помощью которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации. Соответствующие нормативные акты зарегистрированы Минюстом, сообщает пресс-служба ЦБ.

Согласно требованиям, инвестиционный советник предоставляет консультацию в соответствии с инвестиционным профилем клиента, определяемым на основе полученной от последнего информации и фиксируемым в специальном документе.

Для составления инвестиционного профиля советник должен обладать информацией о возрасте и образовании клиента, запросить сведения о его среднемесячных доходах и расходах как минимум за последние 12 месяцев, а также о наличии и сумме сбережений. Инвестиционный профиль определяется заново, если инвестсоветнику станет известно об изменении данных, на основе которых был составлен предыдущий инвестпрофиль.

Инвестиционная рекомендация должна предоставляться клиенту в форме, которая позволяет ее фиксировать, то есть либо в устной форме с аудиозаписью, либо в форме бумажного или электронного документа, заверенного подписью инвестиционного советника.

Кроме того, определен ряд требований к деятельности инвестиционного советника, направленных на защиту интересов клиента, в том числе по мониторингу портфеля клиента, урегулированию конфликта интересов, хранению документов.

Согласно принятым нормам, программы автоконсультирования (робоэдвайзинга) и автоследования (программы автоследования позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника. — Прим. Банки.ру), используемые при индивидуальной консультации, обязательно должны быть аккредитованы Банком России или саморегулируемой организацией в случае передачи ей соответствующих полномочий. Круг лиц, которые могут обратиться за получением аккредитации, и перечень подаваемых ими документов также определены требованиями к порядку аккредитации. Помимо этого устанавливается порядок принятия решений об аккредитации, об отказе или отзыве аккредитации.



Нормативные акты Банка России вступают в силу с 4 марта 2019 года.

