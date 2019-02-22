Депозит отличается привлекательными условиями для пенсионеров и предусматривает возможность пополнения, ежемесячную капитализацию и автоматическую пролонгацию без дополнительного оформления договора.



Предложение действует для клиентов, достигших возраста 55 лет. Люди моложе 55 лет также могут открыть новый рублевый вклад, предъявив документ, подтверждающий факт назначения пенсии.



Минимальная сумма первоначального взноса составляет 1000 рублей, а максимальная — 5 млн рублей. Вклад можно открыть на срок 367 дней с возможностью пополнения: минимальная сумма дополнительного взноса — 1000 рублей. Ставка привлечения по вкладу составляет 6,9% годовых.



Выплата процентов производится ежемесячно, по желанию вкладчика проценты могут быть присоединены к сумме вклада (капитализированы), перечислены на счет банковской карты либо переведены на текущий банковский счет. Частичное снятие средств не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада действует ставка вклада «До востребования».



В качестве бонуса вкладчику предоставляется Карта премиальной категории в рамках специального тарифа, предусматривающего отсутствие комиссии за ее оформление, а также возможность получения дополнительных привилегий в виде cash back и ежемесячного начисления процентов на остаток средств на карточном счете.



Открыть вклад «Пенсионный доход» возможно во всех офисах Банка ЗЕНИТ.



С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Банка.