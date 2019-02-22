Ожидаем продолжения локального роста рубля до окончания недели, если на рынок не поступят негативные новости в отношении новых американских санкций, а цены на нефть удержатся возле локальных максимумов, сообщает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

«Сегодня в течение дня инвесторы в рублевых парах будут ориентироваться на поведение сырьевых цен, раз новостной поток остается скудным. Вероятный коридор колебаний по доллару составляет 65,40-65,95 рубля, по евро – 74,00-74,85 рубля», - комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, сегодня фактор пятницы будет не столь актуален: на рынке нет избыточных длинных или коротких позиций, закрытие которых может привести к сильным движениями рынка.