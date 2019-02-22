Альфа-Банк провел внутреннее расследование ситуации с клиентом, чье фото с паспортом появилось в социальной сети Instagram.



«По итогам внутреннего расследования было выявлено грубое нарушение внутренних процедур банка со стороны выездного сотрудника. Мы предприняли все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», — сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.



Претензия клиента заключалась в том, что его фото с паспортом, которое было сделано курьером для оформления карты Альфа-Банка, появилось в Instagram. В соцсетях также сообщалось, что у курьеров есть неформальный чат, где они обмениваются фотографиями клиентов.

«Представитель банка принес клиенту извинения, также ранее банк компенсировал клиенту годовую комиссию за обслуживание карты. Мы искренне надеемся, что данный инцидент не повлияет на отношение клиента к банку, и мы продолжим сотрудничество», — указали в пресс-службе финучреждения.