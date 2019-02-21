Зампред Банка России Владимир Чистюхин считает, что форекс-услуги, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей этих услуг теряют деньги. Такое мнение Чистюхин выразил в интервью ТАСС.

«Лично мне форекс-услуги, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды, на которые клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги, не соизмеряя риски», — сказал он.

Зампред ЦБ отметил, что никогда не пользовался такими услугами, так как считает риски слишком высокими. «Для меня это невозможно — я считаю, что уровень риска, который предлагают форекс-клубы, несопоставим с потенциальным доходом. Статистика говорит о том, что каким бы ты ни обладал даром предвидения и как бы ни разбирался в финансовом рынке, твой счет обнуляется. Наверное, кто-то уходит, немного заработав, но большинство теряют деньги», — сказал Чистюхин.

По его мнению, основные пользователи форекс-услуг — не очень финансово грамотные люди с невысоким достатком.

«Вряд ли эти граждане обладают большими состояниями и вдруг захотели поиграть на рынке Forex. С моей точки зрения, это граждане, которые увидели идею в том, чтобы, не прилагая особых усилий, быстро заработать большую сумму денег. Порог входа на этот рынок невысок, поэтому, думаю, что это граждане с небольшим достатком, финансово не очень грамотные и с определенной долей авантюризма», — добавил Чистюхин.

По оценкам зампреда ЦБ, число активных клиентов лицензированных форекс-дилеров в РФ не превышает 9—10 тыс. человек.