Форекс-рынок должен быть доступен только квалифицированным инвесторам, всем остальным доступ на этот рынок нужно закрыть. Такое мнение в интервью ТАСС выразил зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

«Мы сейчас завершаем работу над законопроектом о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах, и для нас очевидно, что форекс-рынок должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов. Более того, даже для них мы максимальное плечо планируем сократить с 1 к 50 до 1 к 30», — отметил он.

Чистюхин считает, что форекс-услуги, несмотря на то что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей этих услуг теряют деньги.

«Лично мне форекс-услуги, несмотря на то что они законодательно урегулированы, в какой-то степени напоминают финансовые пирамиды, на которые клюют граждане, которые хотят быстро заработать деньги, не соизмеряя риски», — сказал он.