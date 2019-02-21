В комиссию Банка России, которая с 28 января прошлого года рассматривает жалобы на решения о признании лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или к деловой репутации, поступило 225 жалоб. Об итогах работы комиссии в 2018 году говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Согласно материалам Центробанка, из 225 жалоб 205 были связаны с деятельностью 61 кредитной организации, оставшиеся 20 — с деятельностью 16 некредитных финансовых организаций: шести страховщиков, пяти управляющих компаний, двух МФО и трех НПФ.

В общей сложности по 77 жалобам за прошедшее время было принято решение об их удовлетворении, еще по 81 жалобе — об отказе в удовлетворении. В связи с отсутствием предмета рассмотрения (сведения о заявителе в базе данных отсутствуют) возвращены 14 жалоб. Еще 30 жалоб оставлены без рассмотрения в связи с их несоответствием установленным требованиям, а 23 жалобы по состоянию на 31 декабря 2018 года находились в процессе рассмотрения.

Как поясняет регулятор, комиссия принимает решение об удовлетворении жалобы при представлении заявителем достаточных доказательств своей непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), приведших к негативным последствиям для финансовой организации. Такими доказательствами, например, могут являться документы, определяющие полномочия и ответственность заявителя (в том числе должностная инструкция, приказы о распределении обязанностей между руководителями, положения об органах управления, структурных подразделениях, комитетах и комиссиях финансовой организации), а также определяющие порядок осуществления внутреннего контроля, и иные документы.

При удовлетворении жалобы комиссия также принимает во внимание представленные заявителем доказательства, что в рамках своей компетенции он принимал эффективные меры, направленные на предотвращение триггерного события в деятельности финансовой организации.



Комиссия была создана в связи с вступлением в силу федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ, направленного на совершенствование обязательных требований к акционерам (участникам), лицам, входящим в состав органов управления, и иным должностным лицам финансовых организаций. Изменения законодательства предусматривают, что деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если установлена его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.