Налоговый период в России вернул курс рубля на уровень 65,5 руб./$, хотя еще на прошлой неделе на фоне обсуждения нового законопроекта по санкциям, а также после ареста руководства фонда Baring Vostok, курс доходил до 66,7 руб./$. Это укрепление выглядит временным – риски новых санкций остаются на горизонте, а экономический рост в январе, по оценкам Минэкономразвития, составил только 0,7% г/г.

ФРС пока не раскрывает нового ориентира по сокращению баланса: Тон нынешней недели задают опубликованный вчера вечером протокол январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). «Минутки ФРС» не прибавили инвесторам новой пищи для размышлений, поскольку пауза в цикле повышения ставок ФРС на ближайшие месяцы и так уже включена в ожидания рынка. Согласно отчету ФРС, экономика США находится в хорошем состоянии, хотя неопределенность относительно будущего возросла. Большинство членов FOMC не уверены в повышении ставки в будущем; при этом многие члены отметили, что повышение ставок потребуется, если экономика сохранит тот же темп роста, что и сейчас. Практически все члены уверены, что план о прекращении нормализации баланса ФРС должен быть объявлен в ближайшее время. Дополнительную поддержку рынкам оказала информация о том, что США и Китай могут успешно решить торговые споры, что снижает риски торговой войны. В результате, курс доллара ослаб к основным валютам стран G10, в частности, курс евро укрепился до 1,134 евро/$. Ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, по нашему мнению, являются 1,122 и 1,138 евро/$ соответственно.

Фунт находится на двухнедельных максимумах: Британская валюта укрепилась до двухнедельного максимума – уровня 1,31 фунт/$. Этому способствовал оптимизм инвесторов по Brexit, так как, как недавно заявила Т.Мэй, она собирается провести переговоры с президентом Еврокомиссии Ж.К.Юнгером по вопросу «ирландской границы» и надеется на их благополучный исход. Тем не менее, мы считаем, что Brexit пока остается фактором неопределенности, поскольку от руководства ЕС поступают сигналы о неготовности идти на уступки, что повышает вероятность жесткого Brexit, Ближайшие уровни поддержки и сопротивления - 1,281 и 1,320 фунт/$ соответственно, но риск выхода за обозначенный интервал на горизонте ближайших недель значителен.

Стоимость нефти бьет рекорды роста: За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent выросли практически на 6% и достигли 67 $/барр. Рост цен обусловлен влиянием венесуэльского фактора, отчетом ОПЕК о сокращении добычи и, в целом, риском существенного снижения мирового предложения нефти. Кроме того, согласно опубликованным API данным по запасам нефти в США, они выросли всего на 1,26 млн барр. за прошедшую неделю, что ниже прогноза роста на 3,0 млн барр. Сегодня ожидается публикация данных по запасам нефти от Минэнерго США.

Налоговые платежи поддержали рубль, но вряд ли это надолго: Помимо роста опасения новых санкций, которые оказывали давление на курс рубля на прошлой неделе, арест руководства инвестиционного фонда Baring Vostok также нанес удар по настроениям рынка. Налоговый период в России позволил курсу вернуться к уровню 65,5 руб./$, тем не менее, это укрепление выглядит временным. Во-первых, ситуация вокруг Baring Vostok не урегулирована и будет иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата. Во-вторых, Минэкономразвития оценило рост ВВП в январе лишь в 0,7% г/г. В-третьих, на следующей неделе должен быть представлен закрытый доклад спецпрокурора США Р.Мюллера о России – хотя все детали доклада вряд ли станут известны, он будет существенно влиять на контекст дальнейшего обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США. В таких условиях мы оцениваем потенциал укрепления курса как ограниченный, и видим торговый диапазон рубля на предстоящей неделе на уровнях 65,0-67,0 руб./$.