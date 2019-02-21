Первая тройка лидеров рейтинга Forbes самых дорогих компаний Рунета в этом году по сравнению с прошлым не изменилась, отмечает издание. Так, на первом месте — «Яндекс» (10,7 млрд долларов), на втором — Mail.ru Group (5,4 млрд), на третьем — Avito (3,9 млрд). При этом в списке появились новички.



В рейтинге дебютировал недавно созданный холдинг TalentTech (16-е место), входящий в «Севергрупп». Он аккумулировал несколько стартапов в сфере онлайн-образования и рекрутинга, самый главный из которых — онлайн-универcитет «Нетология-групп», занявший последнюю строчку в прошлогоднем рейтинге.

Благодаря сделке с МТС в сентябре 2018 года в топ-20 вошла виртуальная биржа труда YouDo с оценкой 88 млн долларов (20-е место). И хотя четыре собеседника Forbes на венчурном рынке отметили, что телеком-компания дала большую премию за этот сервис, они допустили, что структура сделки компенсировала высокую оценку.

Наконец, в рейтинг Forbes вернулась еще одна биржа труда, организованная по принципу Uber, — сервис «Профи.Ру», собравший под одним брендом несколько проектов Eruditor Group. Активное развитие интернет-компаний в офлайне пошло на пользу их финансовым показателям. Онлайн-ретейлер Wildberries (четвертое место), который за прошлый год увеличил число пунктов самовывоза с 1 800 до 2 799, сумел практически удвоить свою выручку и завоевать статус компании-«единорога»: его оценка превысила 1,2 млрд долларов.

Инвестиционная сделка с южноафриканским фондом Naspers значительно подняла стоимость Avito, которая стала третьей по капитализации интернет-компанией в России с оценкой около 3,85 млрд долларов.

Существенно подорожала и Ozon Group (пятое место) — при расчете ее стоимости учитывались прошлогодние инвестиции МТС, которые последовательно наращивали долю в онлайн-гипермаркете.