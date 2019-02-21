Онлайн-платформа для экспорта товаров российских производителей B2B-Export привлекла 4 млн долларов от основателя Botho Emerging Markets Group Исаака Кваку Фокуо, которые будут направлены на развитие экспорта в страны Азии (Китай, Индонезия, Филиппины) и на создание финтех-продукта, позволяющего зарубежному покупателю получить рассрочку на покупку российской продукции.

По словам основателя сервиса Екатерины Дьяченко, в ходе раунда Фокуо получил 5% акций компании. Это первая инвестиция в платформу, сообщает Rusbase .

При этом она добавила, что компании «не нужны деньги как таковые, но нужен инвестор с правильной экспертизой».