В четверг в Госдуме рассмотрят законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях». Он предусматривает закрепление права наследования страховых выплат по старости.

Как объясняют авторы инициативы, реализация законопроекта позволит создать реальный механизм защиты граждан, которые делают страховые пенсионные взносы. В пояснительной записке говорится, что человек, на протяжении жизни делавший взносы, должен иметь гарантии по их возврату ему самому или его наследникам.

Для этого предлагается установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под ним подразумевается ежегодно утверждаемый правительством возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный в соответствии с законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», или его наследник могут получить страховую пенсию.

Так, «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» будет рассчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации плюс пять лет.

В комитете Совета Федерации по социальной политике инициативу не поддержали, подчеркнув, что выплата страховой пенсии по старости осуществляется бессрочно. Поэтому механизм наследования может привести к ограничению прав на получение денег.